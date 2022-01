Accueil Economie Entreprises & Start-up Pourquoi les investissements du fonds "biotech" liégeois Épimède sont payants Le fonds Épimède, doté de 50 millions d'euros, a réalisé neuf investissements depuis sa création en 2015. Épimède II est d'ores et déjà sur les rails. Laboratoires de Ncardia, à Gosselies. ©Ncardia Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







Neuf investissements, plus de 230 millions d'euros d'investissements étrangers en Wallonie, plus de 400 nouveaux emplois de très haute qualification (répartis entre Liège, Charleroi et Louvain-la-Neuve), plus de 200 brevets… Tels sont les chiffres mis en avant par Marc Foidart, l'un des trois gestionnaires du fonds d'investissement Épimède, à l'heure d'un premier bilan. "Nous...