Test Achats porte plainte contre Novartis, qui fait du Zolgensma "le médicament le plus cher au monde"

Test Achats a décidé de porter plainte contre Novartis, qui commercialise le Zolgensma, un médicament visant à soigner l'amyotrophie spinale. La raison ? Son prix que l'association estime exorbitant. "La forme la plus fréquente de cette maladie rare touche les très jeunes enfants et son issue est fatale en l'absence de traitement. Le prix demandé par Novartis est de près de 2 millions d'euros, ce qui en fait le médicament le plus cher au monde", dénonce l'association de consommateurs.

Abus de monopole ?

Du côté de Novartis, on avance parfois que le prix n’est pas fixé par les laboratoires ou encore que le montant n’est pas si élevé par rapport aux autres traitements ou prises en charge, très coûteux à long terme. Ici, il s’agirait d’une seule injection permettant de sortir, a priori, l’enfant d’affaire. Ce qui, selon la firme pharma suisse, justifierait donc son prix. De plus, Novartis avait racheté le laboratoire américain AveXis 8,7 milliards de dollars pour mettre la main sur ce traitement, destiné à soigner relativement peu de personnes. Mais le prix est-il néanmoins cynique ? Et la Belgique devrait-elle payer aussi cher pour ce traitement désormais remboursé ?

Test Achats estime, selon ses propres calculs, que Novartis a dû récupérer le montant lié au développement en un an, soit 512 millions d'euros. "Moins de deux ans et demi après la commercialisation du Zolgensma, Novartis avait déjà encaissé près de quatre fois cette somme. Sachant qu'un nouveau médicament est protégé en moyenne pendant 13 ans par son brevet, il y a donc pas mal de bénéfices en perspective. Il faut également prendre en considération que le développement de ce médicament a été financé de façon importante par des fonds publics américains, et donc par les contribuables", tranche Test Achats.