LN24 se dote d'une nouvelle équipe de direction

La direction d'IPM, représentée par François le Hodey et Denis Pierrard, a annoncé une équipe "très solide" à la tête de la "jeune chaîne de télévision". L'objectif du groupe est maintenant de "doubler prochainement les audiences et d'occuper le terrain de l'information de proximité et internationale avec un ton marqué par l'innovation et l'agilité".

Voici la nouvelle équipe de direction:

Emmanuel Tourpe est nommé directeur général de LN24 et du pôle audiovisuel de IPM Group. Pendant 17 ans, il a été membre de l'équipe de direction de la RTBF et a dirigé toute la programmation des chaines. "Comme aux Jeux olympiques : Citius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. Voilà le programme de LN24 dans les mois à venir…", a déclaré Emmanuel Tourpe.

Stéphane Rosenblattdevient directeur de LN24. Il sera en charge des opérations relatives à la mise en œuvre de la programmation et de la production de tous les contenus. Auparavant, il a été directeur général de la télévision et des contenus transversaux de RTL Belgium. Il collaborait déjà depuis trois ans avec LN24. Stéphane Rosenblatt a également déjà précisé certains objectifs à atteindre : "Développer l'excellence et l'exigence de l'offre de contenus et les grilles de programmes de LN24, élargir son audience en s'appuyant sur la créativité d'une équipe jeune et talentueuse, réussir la convergence avec l'extraordinaire offre d'information d'IPM, le challenge collectif est particulièrement passionnant à relever à un moment clé de la transformation des médias".

Martin Buxant, co-fondateur de la chaîne et membre du conseil d'administration, occupe lui le poste de directeur de l'information. Il continuera à animer plusieurs grandes émissions et à représenter la chaîne. Selon lui, "avec cette équipe, LN est armée pour affronter les grands challenges de demain et d'après-demain qui se posent au monde de l'info télé et digitale. C'est avec enthousiasme que nous allons tous porter la marque LN24 encore plus loin".

Enfin, Didier Defawe est nommé rédacteur en chef. Par le passé, il était rédacteur en chef adjoint de LN24 et a aussi été rédacteur en chef de Contact et RTL Info. "Un nouveau chapitre s'ouvre pour LN24. En seulement 30 mois d'existence, LN24 s'est imposée comme une marque crédible, avec IPM nous allons pouvoir renforcer notre notoriété et notre offre d'information. Avec notre rédaction hyper talentueuse, nous pouvons aller très loin", a conclu Didier Defawe.