Comment Courchevel est devenue la station de ski la plus huppée des Alpes françaises Tout a commencé dans la commune de Saint-Bon-Tarentaise, où les habitants vivaient de l'élevage et de la fabrication de fromage. Aujourd'hui, Courchevel compte plus de 20 hôtels 4*, 5* et palaces... Des Kazakhs aux Brésiliens en passant par les Russes, les riches clients d'une quarantaine de nationalités se partagent les installations courchevelloises chaque hiver. ©D.R. Fleur Olagnier

C'est la saison des vacances à la montagne, et pour les plus chanceux et fortunés d'entre nous, cela peut se traduire par quelques jours de détente à Courchevel. Avec plus de 20 palaces et hôtels...