La biotech française VistaCare Medical crée une filiale à Liège

VistaCare Medical, une entreprise biotech française qui développe, produit et commercialise un dispositif médical dédié au traitement des plaies complexes, s'implante sur le marché du Benelux en créant une filiale sur le site du CHU de Liège. Noshaq et la Région wallonne sont montés à bord de l'actionnariat lors d'une nouvelle levée de fonds de 4 millions d'euros, annonce l'entreprise lundi dans un communiqué. Ce montant permet d'augmenter la production au sein du bassin industriel de Besançon et de contribuer à y créer environ 60 nouveaux emplois, mais aussi de développer la présence de VistaCare Medical au niveau européen en créant une filiale en Belgique, sur le site du CHU de Liège. Cette filiale est a été créée en décembre. Deux à trois emplois directs, et trois à quatre indirects, y sont créés pour la section R&D. Par la suite, l'objectif est d'y développer également la partie commerciale.

"Noshaq est ravi de contribuer à ce projet qui propose une technologie disruptive pour le traitement sans contact des plaies complexes. En particulier, nous sommes heureux d'aider la société à développer ses activités de R&D et d'industrialisation en région liégeoise. Le sujet des medtechs est stratégique pour Noshaq et nous poursuivons notre stratégie d'attrait de sociétés étrangères dans ce domaine", commente Eric Brandt, Investment Manager, Noshaq.