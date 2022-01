Makro-Metro en Belgique, stop ou encore? Des réponses attendues mercredi

On devrait en savoir plus rapidement sur le futur des onze magasins Metro et des six Makro que compte la Belgique. Selon le journal allemand Handelsblatt, le CEO de la maison-mère allemande Metro, Steffen Greubel, annoncera sa nouvelle stratégie mercredi. Plusieurs sources, dont De Tijd, prêtent à l'enseigne son intention de se retirer de Belgique et d'Inde. Chez Metro, on ne souhaite pas faire de commentaires. Steffen Greubel est arrivé à la tête du groupe Metro en mai 2021. Il a pris le temps ces derniers mois de visiter les 34 pays dans lequel son groupe est actif.

En Belgique, Metro occupe quelque 1 800 personnes. L'inquiétude règne parmi le personnel des magasins belges. Une grève spontanée a d'ailleurs éclaté vendredi dans le Makro de Eke, en Flandre orientale.

Les syndicats, qui disent avoir eu vent d'informations allant dans le sens d'une vente, ont essayé d'en savoir plus sur une éventuelle vente des magasins Makro et Metro en Belgique mais la direction a jusqu'ici répondu qu'il n'y avait rien à signaler.