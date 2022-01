Emissions de CO₂, ponctualité des trains, congestions routières,... Voici la nouvelle plate-forme consacrée à la mobilité en Belgique

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et la Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac) ont lancé mardi le "Belgian Mobility Dashboard", une plateforme ouverte mettant à disposition toutes sortes d'indicateurs relatifs à la mobilité. La première version de ce dashboard recense des éléments tels que la congestion routière, la ponctualité du rail, les points multimodaux des transports publics, les différents parcs de véhicules ou encore les émissions de CO₂.

Les données sont disponibles pour l'ensemble du territoire belge, mais de nombreux indicateurs peuvent être affinés par région, voire par commune.

D'autres paramètres, comme la consommation de carburant, les distances moyennes parcourues, la répartition entre les différents modes de transport et les infrastructures de recharge suivront "dans les mois à venir".

"La congestion routière est l'un des problèmes majeurs, qui cause une perte de plus de 4,5 milliards d'euros en Belgique, ce qui représente un peu plus de 1 % du PIB", a pointé le CEO de la FEB Pieter Timmermans, tout en appelant les décideurs politiques à se saisir de ces chiffres.

"Mesurer, c'est savoir. Ces données objectives sont essentielles pour dépasser les clichés sur la mobilité, qui représente à elle seule 30 % des émissions de CO₂ en Belgique, et stimuler le changement vers des mobilités durables", a renchéri le ministre fédéral Georges Gilkinet.

Pour Philippe Dehennin, président de la Febiac, cet "outil d'aide à la décision" permet d'envisager les nouvelles habitudes de mobilité et ainsi "favoriser l'interconnexion des différents modes".