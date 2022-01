La banque Degroof Petercam cède ses activités de banque privée en Suisse

L'entreprise souhaite recentrer ses activités sur les marchés français, belge et luxembourgeois.

Degroof Petercam annonce avoir signé une convention avec la banque privée genevoise Gonet & Cie portant sur la cession de l'ensemble des actions de Banque Degroof Petercam (Suisse). Elle souhaite recentrer ses activités de private banking sur la Belgique, le Luxembourg et la France. La transaction reste cependant soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes. Aucun montant n'a par ailleurs été précisé pour l'opération.

"Après avoir été actif pendant plus de cinquante ans sur le marché suisse, le moment était venu d'adosser nos activités de banque privée en Suisse à une banque privée genevoise de référence, qui permettra de proposer une offre de solutions et services plus étoffée qui répond aux demandes de nos clients", explique Hugo Lasat, CEO de Degroof Petercam.

Le groupe Degroof Petercam reste actif en Suisse au niveau de ses activités institutionnelles par le biais de la présence de Degroof Petercam Asset Management (DPAM).