La spin-off belge Elmedix a déjà levé 12 millions d'euros pour développer son traitement contre le cancer

L'entreprise belge ElmediX a déjà levé près de 12 millions d'euros pour développer un traitement thermique pour les patients atteints de cancer. C'est ce qu'affirme la spin-off de Malines issue de l'université d'Anvers.

Le traitement consiste à soumettre les patients à un réchauffement contrôlé de leur température corporelle à 41,5 degrés pendant plusieurs heures. Cela augmenterait la sensibilité des cellules cancéreuses à la chimiothérapie et à la radiothérapie, et donc les chances de réussite du traitement.

Cette technologie aurait un impact considérable, notamment dans le cas de tumeurs difficiles à traiter, comme le cancer du pancréas ou les cancers métastatiques. La sécurité et l'efficacité de cette méthode sont actuellement à l'étude. Pour ses recherches scientifiques, ElmediX collabore avec les universités d'Anvers, de Gand, d'Amsterdam et de Rotterdam et un centre de recherche à Gênes.

"Les résultats obtenus chez les premiers patients sont prometteurs", déclare le professeur John-Paul Bogers, PDG d'ElmediX. "La confiance de nos investisseurs et l'injection de capital supplémentaire nous permettent d'étendre le premier essai clinique et de traiter davantage de patients. Nous développons également un biomarqueur qui peut indiquer à l'avance quels patients et/ou cancers présentent un risque accru de réponse."

Avec une nouvelle injection de capital de 4 millions d'euros, la société aurait déjà levé 12 millions d'euros. Ce montant comprend 1,8 million d'euros de subventions de recherche flamandes.