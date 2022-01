Le développeur néerlandais de sprays nasaux contre les virus Leyden Labs lève 125 millions

Leyden Labs, une entreprise néerlandaise qui développe des médicaments préventifs, tels que des sprays nasaux contre les virus, a levé 125 millions d'euros lors d'un nouveau cycle d'investissement. L'entreprise travaille sur un spray nasal contre le coronavirus. La société de biotechnologie annonce également une coopération via un accord de licence avec le développeur de vaccins Janssen, pour le développement d'un anticorps contre tous les virus de la grippe, rapporte la société. "Avec un vaccin, votre corps fabrique des anticorps. Le spray nasal offre une protection supplémentaire exactement là où les virus pénètrent, indépendamment du système immunitaire. Nous mettons les soldats directement dans le nez et la gorge", explique Koenraad Wiedhaup, cadre supérieur.

Selon M. Wiedhaup, la pandémie de coronavirus a montré qu'il est nécessaire de disposer de plus de ressources contre les futurs virus. La coopération doit permettre de commencer les tests cliniques de l'anticorps le plus rapidement possible.

Outre le développement de produits, l'argent servira également à agrandir l'équipe et les laboratoires de Leiden et de Boston aux États-Unis. L'année dernière, Leyden Labs a levé 40 millions d'euros. Cela porte à 165 millions d'euros le montant total levé depuis la création de la société en 2020. L'entreprise compte environ 40 employés. M. Wiedhaup s'attend à ce que ce nombre passe à environ 70 dans les six prochains mois.

L'investissement provient d'investisseurs existants et de nouveaux investisseurs. Comme lors d'un premier tour de table, les investisseurs du secteur de la santé F-Prime Capital et Casdin Capital investissent dans la société. GV, la branche d'investissement d'Alphabet, la société mère de Google, et l'entrepreneur américain Brook Byers investissent également. L'investisseur technologique SoftBank, la société d'investissement britannique Invus et l'américain Bluebird Ventures ont été attirés comme nouveaux bailleurs de fonds.