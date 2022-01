Chambardement à la boulangerie Lantmännen Unibake : 69 emplois menacés à Bruxelles et Londerzeel

La direction du groupe Lantmännen Unibake a annoncé jeudi, lors d'un conseil d'entreprise, son intention d'arrêter les activités de sa boulangerie de Bruxelles et de réorganiser celle de Londerzeel. Au total, cela pourrait entraîner la perte de 69 emplois sur un total de 232 sur les deux sites. "Nous opérons sur des marchés de plus en plus concurrentiels et nous devons adapter notre capacité de production afin d'assurer un avenir durable pour nos activités en Belgique", justifie le directeur de l'entreprise, Patrick Wauters, cité dans un communiqué.

La fermeture de la boulangerie bruxelloise interviendrait début 2023 et entraînerait la perte de l'ensemble des 46 emplois. Quant à la restructuration visée à Londerzeel, elle pourrait avoir un impact sur l'emploi de 23 ouvriers sur ce site.

Lantmännen Unibake se présente comme le deuxième plus grand groupe de boulangerie d'Europe, présent dans 15 pays. En Belgique, la société possède trois boulangeries à Bruxelles, Londerzeel et Mouscron.