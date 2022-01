Investir dans la durabilité réduirait les risques de crédit des PME

D'après une nouvelle étude menée par la Vlerick Business School à la demande de la banque néerlandaise ABN AMRO, les petites et moyennes entreprises (PME) auraient tout intérêt à réaliser des investissements portés sur la durabilité.

L'étude a analysé l’impact des performances des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur le risque de crédit de 350 PME, en tant que mesure de la résilience. Il ressort qu’investir dans la durabilité permet d’améliorer la solvabilité : une augmentation de 11 % des performances ESG d’une PME réduirait en effet en moyenne son risque de crédit de 3,5 %.

"Le capital constitue le principal obstacle pour les PME lorsqu'il s'agit d'investir dans l'amélioration de la durabilité, commente le professeur David Veredas du Centre for Sustainable Finance de la Vlerick Business School et co-auteur de l'étude.Cette situation est plus fréquente parmi les PME moins résilientes qui présentent un risque de crédit élevé et a entraîné un phénomène de blanchiment écologique, dans le cadre duquel les entreprises partagent de fausses informations concernant leurs pratiques ESG".