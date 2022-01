La Chine envisage de démanteler le géant immobilier Evergrande

Les autorités chinoises envisagent de démanteler le groupe immobilier en difficulté Evergrande afin d'endiguer la crise du marché immobilier. Dans le cadre de la proposition de restructuration, Evergrande devrait vendre la plupart de ses activités, ont déclaré des initiés à l'agence de presse Bloomberg. La division de gestion immobilière d'Evergrande et la division de fabrication de véhicules électriques, qui ont des cotations boursières distinctes, ne sont pas actuellement incluses dans les plans de vente, mais pourraient également être vendues à une date ultérieure.

La proposition aurait été faite par des fonctionnaires de la province d'origine d'Evergrande, Guangdong. Un groupe d'investisseurs dirigé par la banque publique China Cinda Asset Management, qui est également un créancier important d'Evergrande, reprendrait toutes les propriétés du groupe qui ne peuvent être vendues.

Le produit de la vente serait utilisé pour rembourser les créanciers. On ne sait pas encore dans quelle mesure les banques et les détenteurs d'obligations seront contraints d'accepter des rabais sur leurs créances. Les régulateurs chinois ont jusqu'à présent répété que les risques d'endettement d'Evergrande et d'autres sociétés immobilières en difficulté devaient être traités d'une "manière orientée vers le marché". Le plan risque donc de donner lieu à une longue bataille pour savoir qui sera payé à partir de ce qui restera.

260 milliards d'euros

Si le plan est approuvé par Pékin, il s'agirait de la plus grande mesure prise à ce jour par le gouvernement du président Xi Jinping pour éviter qu'une chute désordonnée du promoteur immobilier ne se répercute sur les marchés financiers et l'économie du pays. Cela marquerait également le début du démantèlement du promoteur immobilier en difficulté, fondé il y a 25 ans par le milliardaire Hui Ka Yan.

Evergrande, qui croule sous une dette de 260 milliards d'euros, a annoncé jeudi qu'il présenterait un plan de réorganisation dans les six mois. Le groupe a été déclaré défaillant en décembre après avoir manqué des remboursements importants de prêts et a prévenu auparavant qu'il n'aurait probablement pas assez d'argent pour continuer à payer toutes ses dettes. La société a perdu près de 90 % de sa valeur boursière en un an.