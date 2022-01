Le rapprochement des médias est inévitable pour lutter contre les géants américains, insiste la patron du RTL Group

Les filiales belge (revendue) et néerlandaise (fusion) du groupe RTL ont déjà fait l'objet d'un grand chamboulement en 2021.

Thomas Rabe, président-directeur général du groupe Bertelsmann, a dit s'attendre "tôt ou tard" à un rapprochement en Allemagne entre RTL - chaîne privée qu'il contrôle - et sa rivale ProSieben, dans un contexte général de concentration des télévisions en Europe. Selon le patron allemand, face à la concurrence des géants américains - Netflix, Amazon Prime, Disney, YouTube (Google) et Facebook - il n'y a d'autre salut pour les opérateurs historiques européens que d'opérer des rapprochements entre eux dans leurs pays respectifs, comme c'est le cas en France avec la fusion prévue des chaînes privées TF1-M6.

"Je suis convaincu qu'en Allemagne, tôt ou tard, RTL et Prosieben vont se rapprocher si les opérations en France et aux Pays-Bas se réalisent dans des conditions acceptables", a dit M. Rabe, également directeur de RTL Group, auditionné au Sénat sur la concentration des médias en France.

Le projet de fusion entre TF1 et M6, soit les deux principaux groupes audiovisuels privés de France, est soumis à l'autorisation de plusieurs régulateurs en France, parmi lesquels l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et l'Autorité de la concurrence.

Bertelsmann est actuellement l'actionnaire principal de M6 via RTL Group. Dans la nouvelle entité fusionnée M6-TF1, RTL Group garderait 16 % du capital, ce qui ferait de lui le deuxième actionnaire derrière Bouygues (propriétaire de TF1) qui serait l'actionnaire de référence et avec lequel il agirait de concert. Les deux partenaires contrôleraient au total 46 % du groupe.

En juin, RTL Pays-Bas avait annoncé une fusion avec Talpa Network, propriété du célèbre producteur John de Mol, pour devenir le plus grand groupe audiovisuel du Benelux.