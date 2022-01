L'Autorité de la Concurrence approuve le rachat de BAM Galère par Thomas & Piron

L'Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé l'acquisition de la société BAM Galère par le groupe Thomas & Piron, a annoncé le gendarme de la concurrence. La décision de l'ABC constate que "la transaction notifiée ne soulève pas d'opposition et que les conditions d'application de la procédure simplifiée en matière de contrôle des concentrations sont satisfaites en l'espèce au regard de la position des entreprises en cause sur les marchés pertinents".

Thomas & Piron est active dans le secteur de la promotion immobilière et de la construction en Belgique et au Luxembourg ainsi que, dans une mesure plus limitée, en France, au Portugal, au Maroc et en Suisse. Quant à BAM Galère, elle est active dans le domaine de la construction, de la rénovation et de la restauration en Belgique et au Luxembourg. Elle offre principalement des services de génie civil et de construction de bâtiments non-résidentiels.

Le feu vert du gendarme de la concurrence ouvre la voir à la finalisation du rachat de BAM Galère, qui était une filiale du groupe néerlandais de construction BAM. Le montant de la transaction, qui concerne 650 travailleurs (avec le rachat de BAM Lux) et gonflera les effectifs de Thomas & Piron de 25 %, n'a pas été communiqué.