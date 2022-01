Bobex s'agrandit et fait l'acquisition de la plateforme SVH

Le site Bobex.com grandit. L'entreprise, qui recouvre une plateforme numérique permettant de proposer des devis aux utilisateurs en leur donnant la possibilité de comparer rapidement plusieurs offres, vient de prendre le contrôle de SVH.

SVH est une autre plateforme qui propose divers sites d’information spécialisés dans le domaine de la construction. Objectif : proposer aux internautes, en mal de contacts dans des projets de rénovation ou de construction durable, des liens avec les milliers de professionnels susceptibles de leur fournir des services de qualité. Le principe de la plateforme est donc de fouiller numériquement les bases de données pour établir les meilleurs contacts entre fournisseurs et clients.

La plateforme Bobex fournit ce service, mais permet aussi aux utilisateurs de voir les avis de clients à propos des prestations des professionnels qui établissent leurs devis. La recherche est basée sur plusieurs facteurs, comme la disponibilité des professionnels ou leur zone de travail. On le sait, actuellement, la rupture de certaines chaînes d’approvisionnement conduit de nombreux professionnels à retarder leurs prestations par manque de matériel, ou, par la suite, à reprendre un chantier en devant s’adapter à l’évolution des prix. Le choix de partenaires proposés aux clients potentiels leur permet de signer pour l’offre la plus sûre.

Quel est le potentiel de Bobex ? Pour Jean-Louis Van Marcke, le fondateur de l’entreprise qui recouvre également d’autres activités, on sait que 90 % des ventes dans le secteur de la construction viennent du bouche-à-oreille et le solde via des plateformes comme Bobex. Il y a donc un réservoir de clients très important à séduire. Les services de Bobex sont gratuits pour les clients. Les prestataires paient, en revanche, selon le succès de leurs devis.