Entrepreneurs en transition #18 : Nouvelle énergie

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l’Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur.

La Libre Eco week-end |

C'est loin d'être un scoop puisque les effets en sont bien visibles : le prix de l'énergie est en croissance, voire en explosion. Cela se marque bien entendu dans la facture des ménages. Mais on en voit également l'effet dans une série de prix de biens de consommation ou d'équipement. Face à cette explosion des prix, on laissera à d'autre le soin de commenter les choix énergétiques : renouvelable, gaz, nucléaire, une sacrée équation, selon que l'on veut optimiser le coût, le CO 2 , la sécurité, l'évolution vers 2030 et 2050, etc.

À l’échelle du consommateur et de l’entrepreneur, on réalise peu à peu un point sur lequel certaines Cassandre nous avertissaient depuis des décennies : la composante "énergie" de tout ce qui nous entoure.

Jean-Marc Jancovici est de ceux-là. Ingénieur spécialisé en énergétique, concepteur du "bilan carbone" il y a près de 20 ans, il emploie de nombreuses métaphores dans ses conférences (largement disponibles sur YouTube) pour aider à prendre conscience que chaque objet qui nous entoure, de la chaise à la chemise, a été rendu possible par une économie où l’énergie était (relativement) bon marché, grâce à l’abondance du pétrole. Même notre nourriture a quelque part un important "composant pétrole" sous-jacent, par les engrais de synthèse (en ligne directe de la pétrochimie), sans parler de la mécanisation et du transport.

Dès que le prix de l’énergie commence à flamber, cela affecte toute l’économie, pas uniquement nos factures d’électricité et de chauffage. On peut chercher des mesures à court et moyen terme : réduire les taxes, installer des panneaux photovoltaïques pour réduire sa dépendance, etc.

De façon plus profonde, ce sont nos modes de fonctionnement, de production ; nos chaînes d'approvisionnement et de distribution qui sont à revoir en profondeur. On pourrait reprendre un slogan des années 1970, qui reste pertinent, malgré son côté suranné : "On n'a pas de pétrole, mais on a des idées".

En effet, la créativité, la capacité à trouver de nouvelles solutions, qui est une ressource typique de l’entrepreneur, va être mise à profit pour y trouver… une énergie renouvelée, pour innover et aller de l’avant.