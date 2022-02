La SNCB signe un accord avec Alstom : jusqu'à 50 locomotives électriques commandées

Cet accord-cadre porte sur la livraison possible de 50 locomotives électriques, une première commande ferme concernant 24 unités pour 120 millions d'euros.

La Société nationale des chemins de fers belges (SNCB) a signé un accord avec le constructeur ferroviaire Alstom, annonce ce dernier dans un communiqué ce mardi.

Cet accord-cadre porte sur la livraison possible de 50 locomotives électriques, une première commande ferme concernant 24 unités pour 120 millions d'euros.

Des locomotives capables de rouler à 200 km/h

Des locomotives de type Traxx, capables de rouler à 200 km/h et compatibles avec plusieurs systèmes de signalisation, ont vocation à effectuer pour des trains de passagers des trajets nationaux et transfrontaliers entre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne, a précisé le groupe français dans un communiqué.

Conçues à l'origine par Bombardier Transport, constructeur racheté par Alstom en janvier 2021, ces locomotives seront fabriquées en Allemagne et en Pologne. Les livraisons devraient débuter en 2026, a-t-il ajouté.