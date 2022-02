Student for Monday, une nouvelle plateforme qui met en lien les étudiants à la recherche d'un stage et les entreprises

Beaucoup d'étudiants éprouvent chaque année des difficultés à trouver un stage qui leur correspond. Forts de ce constat, Gwen, Pierre et Laurent ont décidé mi-janvier de lancer Student for Monday, une plateforme qui met en lien entreprises et étudiants à la recherche d'un stage. Celle-ci est totalement gratuite pour les étudiants, mais payante pour les entreprises.

"Nous nous sommes rendus compte que les étudiants perdaient parfois un temps fou à lire des annonces qui ne leur correspondent pas. Dans 80% des cas, lorsqu'ils postulent, ils ne reçoivent pas de réponse", nous explique Pierre van Steenberghe, l'un des créateurs du site. "Si les entreprises ne répondent pas, c'est parfois parce qu'elles reçoivent trop de profils qui ne leur conviennent pas. L'idée, c'était vraiment de faire gagner du temps à tout le monde et de faire matcher les profils susceptibles de l'être."

Pour ce faire, la plateforme se base à la fois sur les compétences comportementales (soft skills) et les compétences techniques (hard skills).

Faire matcher étudiants et entreprises

"Les étudiants et les entreprises qui s'inscrivent doivent mentionner les compétences techniques qui les intéressent, et les soft skills importantes pour eux", poursuit Pierre van Steenberghe. Sur la plateforme, il existe par exemple 6 familles de soft skills, qui contiennent chacune plusieurs traits de caractères possibles. "L'étudiant et l'entreprise doivent sélectionner une caractéristique par famille, donc 6 en tout", note-t-il. Ils doivent également détailler leurs compétences techniques ou celles qu'ils cherchent à améliorer.

"Dès qu'il y a au moins une compétence technique et une compétence humaine qui correspondent, étudiant et entreprise sont mis en lien", poursuit le co-fondateur. "Bien sûr, plus il y a de critères communs, plus de le taux de correspondance est élevé."

Faire matcher les profils permet, selon la plateforme, d'augmenter la qualité du stage et le taux de mise à l'emploi en fin de stage.

Pour l'instant, seuls six secteurs sont gérés par la plateforme : marketing & communication, IT, RH, Comptabilité, Droit et Immobilier. "Mais dès l'année prochaine, nous comptons permettre aux étudiants et entreprises d'autres secteurs de s'inscrire. Nous avons commencé par ceux-là car ce sont actuellement les stages les plus demandés."

A terme, la plateforme souhaite également mettre en place une version en néerlandais, et permettre aux jeunes de trouver un job étudiant en lien avec leurs études. Ils souhaitent également davantage impliquer les écoles dans le processus et leur permettre d'assurer un suivi des stages.