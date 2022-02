La chaîne de production de Volvo Car à Gand régulièrement à l'arrêt en 2022

En janvier, le site a ainsi été l'arrêt durant trois jours et en février, à nouveau, aucune voiture ne sera produite pendant une période estimée à quatre jours.

Cette année encore, la chaîne de production de Volvo Car à Gand est régulièrement à l'arrêt en raison de difficultés d'approvisionnement, a appris Belga de source syndicale. La nouvelle est confirmée par la direction. En janvier, le site a ainsi été l'arrêt durant trois jours et en février, à nouveau, aucune voiture ne sera produite pendant une période estimée à quatre jours. L'année dernière, Volvo Car Gent, l'un des plus grands employeurs industriels de Flandre, n'a pas pu produire de véhicules pendant plus de 20 jours, notamment en raison de la pénurie mondiale de puces électroniques.

Cette année encore, la ligne a été arrêtée à plusieurs reprises en raison d'un manque de pièces, lié en partie à cette pénurie de puces informatiques. "La situation reste très volatile dans le monde entier", explique l'entreprise. "En tant qu'usine, nous essayons d'y répondre du mieux que nous pouvons, ce qui n'est pas facile dans un marché instable", a situé la porte-parole Barbara Blomme.