Porté par le succès de Spider-Man, le géant Sony revoit à la hausse ses objectifs

Sony a une nouvelle fois relevé ses objectifs pour l'exercice 2021-2022 qui s'achèvera fin mars, prévoyant notamment une forte croissance des résultats de sa division cinéma et dans une moindre mesure, dans le jeu vidéo.

Le géant nippon s'attend désormais à un bénéfice net annuel de 860 milliards de yens (6,6 milliards d'euros), contre 730 milliards de yens lors de ses dernières prévisions en octobre. Cela reviendrait à une baisse de 16,5 % sur un an, mais son bénéfice net en 2020-2021 avait été artificiellement gonflé par des effets fiscaux positifs.

Sony table sur un bénéfice opérationnel annuel de 1 200 milliards de yens (9,3 milliards d'euros) contre une perspective précédente de 1 040 milliards de yens, ce qui représenterait une progression de 25,6 % sur un an.

En revanche, Sony a laissé inchangée sa prévision de ventes, à 9 900 milliards de yens (76,5 milliards d'euros), ce qui serait une hausse de 10 % sur un an.

Succès de Spider Man et de Venom

L'optimisme du groupe nippon s'appuie en premier lieu sur le secteur du cinéma, où ses ventes ont grimpé de 140 % sur le trimestre octobre-décembre comparé à l'exercice précédent, grâce aux succès en salle de ses films "Spider-Man : No Way Home" et "Venom : Let There be Carnage".

Spider-Man en particulier a fait un carton, se plaçant à la sixième place du classement mondial des meilleures recettes de tous les temps.

Sony s'attend également à une légère progression sur l'ensemble de l'exercice du bénéfice opérationnel de sa division phare, le jeu vidéo, qui représentait près du tiers de son activité l'année précédente.