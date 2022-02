VOO va mettre fin à son signal TV et radio analogique dans le courant de cette année pour passer au tout numérique, annonce mercredi l'opérateur télécom. Cela se fera progressivement, région par région, et les clients seront personnellement avertis et accompagnés avant que le signal ne soit coupé. La consommation en internet ne cessant d'augmenter, VOO va progressivement passer au tout numérique dans le courant 2022. La technologie analogique a d'ailleurs quasiment disparu partout en Europe, relève l'opérateur. Cela permettra de libérer de l'espace sur le réseau alliant la fibre optique et le câble coaxial de l'entreprise et, de la sorte, de répondre aux nouveaux modes de consommation, explique-t-on.

Le signal numérique est déjà disponible sur tout le réseau de VOO et le passage peut donc se faire dès à présent.

VOO a prévu un large plan d'accompagnement pour aider ses clients concernés à basculer vers cette offre numérique. Les clients TV recevront plusieurs courriers personnalisés, où il leur sera indiqué la date précise du passage à ce "nouveau signal". Si certaines adaptations sont nécessaires (selon l'équipement TV par exemple), l'opérateur a prévu des solutions pour aider les clients, sans surcoût d'abonnement.