Conseil d'entreprise extraordinaire chez MediaMarkt : un des magasins à Anvers va fermer

MediaMarkt a annoncé aujourd'hui à son conseil d'entreprise son intention de fermer son magasin de Deurne, explique l'entreprise dans un communiqué ce jeudi, qui se situe sur un site de Makro. "Cette intention fait suite à une étude approfondie à l'issue de laquelle MediaMarkt a conclu que cette implantation avait un potentiel de croissance insuffisant dans un délai de temps acceptable."

La raison de cette fermeture : le point de vente se trouve à proximité de trois autres magasins qui proposent une gamme de produits plus étendue. Ceux-ci sont également plus visibles et accessibles. "Ces grandes implantations sont plus attrayantes pour nos clients", constate MediaMarkt.

L'entreprise assure que "cette fermeture envisagée n'aura aucun impact sur nos clients ni sur notre personnel. Tous les collaborateurs du site concerné recevront la possibilité d'être transférés dans les magasins MediaMarkt environnants."