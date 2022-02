Le lien entre la concentration croissante dans de nombreux secteurs et l'augmentation des marges bénéficiaires suscite l'intérêt des organismes de surveillance de la concurrence.

Les entreprises belges réalisent les marges bénéficiaires les plus élevées de leur histoire : positif ou suspect ?

Les marges bénéficiaires brutes des entreprises belges sont en forte hausse depuis 2015, rapporte le journal De Tijd en se basant sur les chiffres de la Banque nationale de Belgique (BNB) sur les taux de marge. Et selon l'évolution de ceux-ci, la tendance est plus prononcée en Belgique qu'ailleurs en Europe. Les chiffres de la BNB concernent toutes les sociétés non financières d'une économie.

La marge bénéficiaire brute moyenne correspond à ce qui reste à une entreprise moyenne, après avoir payé son personnel et tous ses achats, plus les éventuels subventions qu'elle reçoit.

L'inflation, un bon prétexte ?

Le lien entre la concentration croissante dans de nombreux secteurs et l'augmentation des marges bénéficiaires suscite l'intérêt des organismes de surveillance de la concurrence. Depuis des années, l'Autorité belge de la concurrence ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener une enquête ciblée dans les secteurs où la concurrence pourrait faire défaut.

Le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) demande d'enquêter pour savoir si les entreprises n'utilisent pas l'inflation galopante comme couverture pour augmenter leurs marges, mais les résultats d'une telle enquête peuvent prendre beaucoup de temps à venir.