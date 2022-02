Skechers recrute à Liège : la marque de chaussures organise un "Jobday" la semaine prochaine

Face à une demande grandissante, la marque de chaussures, vêtements et d'accessoires organise un "jobday" avec l'agence d'intérim TeamOne. Le but : engager 150 personnes pour son centre de distribution en région liégeoise.

La marque de chaussures, de vêtements et d'accessoires Skechers souhaite engager immédiatement 150 personnes en intérim, via l'agence d'intérim TeamOne, pour son centre de distribution en région liégeoise, indiquent ce jeudi les deux sociétés par communiqué de presse. Afin d'accélérer le processus de recrutement, un "jobday" va être organisé le mardi 8 février de 10H à 17H à l'Union Nautique située dans le Parc de la Boverie à Liège.

L'action a pour but de faire face à une demande de plus en plus grandissante. "Parmi les profils recherchés, on retrouve majoritairement des préparateurs de commandes et des magasiniers ainsi que quelques caristes", expliquent encore Skechers et TeamOne.

Possibilité de travailler dès le lendemain

Les personnes souhaitant postuler sont invitées à se présenter, munies de leur curriculum vitae. Les demandeurs d'emploi seront accueillis par des consultants de l'agence TeamOne afin de passer un entretien et intégreront directement la réserve de recrutement. Les personnes sélectionnées pourraient être mises au travail dès le lendemain.

"Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques, volontaires et motivées pour aller travailler au sein du centre de distribution de l'entreprise Skechers. Les candidats retenus se verront invités à une séance d'information suivie d'un briefing au sein du centre de distribution avant d'intégrer leur poste. Les autres intégreront une réserve de recrutement", souligne Olivier Vaneetveld, directeur de TeamOne.

Dans la région liégeoise, la logistique représente un important secteur pourvoyeur d'emplois. Skechers dispose par ailleurs du plus grand centre de distribution de la Wallonie.

"En 2021, nous sommes ravis d'avoir permis à plus de 600 intérimaires de signer un contrat à durée indéterminée chez l'un de nos clients, tous secteurs confondus. Plus de 70 % de ces derniers concernent évidemment la logistique", indique encore Olivier Vaneetveld.