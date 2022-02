Après une très bonne année 2021, la place diamantaire d'Anvers estime avoir "définitivement tourné la page des affres de la pandémie"

Avec 37,23 milliards de dollars d'importations et d'exportations, le secteur fait un peu mieux que l'année 2019 pré-pandémie.

Le secteur du diamant à Anvers a connu une année 2021 de très bonne facture, avec 37,23 milliards de dollars d'importations et d'exportations, a annoncé vendredi l'Antwerp World Diamond Centre (AWDC), l'organisation représentative de la place diamantaire anversoise.

Le secteur fait ainsi un peu mieux que l'année 2019 pré-pandémie. "Cela va de soi qu'avec ce résultat, nous pouvons affirmer que le secteur diamantaire anversois a définitivement tourné la page des affres de la pandémie et que nous pouvons à nouveau oser regarder vers l'avenir", souligne le CEO de l'AWDC, Ari Epstein, dans un communiqué. "Anvers est le marché le plus attractif pour le diamant et il est rassurant que cette tendance se poursuive en 2022."