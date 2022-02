Le premier Lego Discovery Centre en Belgique ouvrira ses portes au Docks Bruxsel cet été

Le nouveau Lego Discovery Centre ouvrira ses portes cet été au centre commercial bruxellois Docks Bruxsel, a annoncé vendredi l'opérateur d'attractions Merlin Entertainments.

"Étant l'une des villes les plus passionnantes et les plus densément peuplées, où vivent en outre de nombreuses familles, la capitale européenne est l'endroit idéal pour permettre au grand public de s'adonner à sa passion pour LEGO", se félicite dans un communiqué Justin Platt, Chief Strategy Officerde Merlin. "Nous sommes fiers de notre partenariat avec le groupe LEGO et des possibilités fantastiques qu'il offre aux habitants et aux visiteurs de la Belgique."



Familles et écoles pourront y découvrir de manière ludique la construction avec des Lego. Le futur centre proposera des activités et des ateliers interactifs autour du principe "jouer, c'est apprendre". Les enfants de deux à dix ans pourront y laisser libre cours à leur imagination dans leurs propres créations Lego.

Pour les petits... et les plus petits

Le centre aura une superficie totale de 3 152 mètres carrés, répartis sur douze zones différentes. Deux zones de jeux seront également disponibles pour permettre aux enfants de réaliser leurs créations avec des briques en vrac pendant le déroulement des ateliers. Les plus petits pourront, entre autres, jouir d'une aire de jeux intérieure avec des toboggans et un manège.

Il existe déjà 27 Legoland Discovery Centres dans le monde, mais le site de Bruxelles sera le premier de la nouvelle génération, sous le nom de Lego Discovery Centre. La nouvelle mouture se distingue notamment par la présence d'un Spaceship Build & Scan, une expérience dans laquelle les visiteurs construisent leur propre vaisseau spatial physique avec des briques Lego, pour ensuite le scanner dans un univers numérique.