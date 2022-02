Pas assez d'argent pour votre connexion Internet ? La ministre des Télécoms et Proximus lancent "Internet for all" pour réduire la fracture numérique

La ministre des Télécommunications Petra De Sutter (Groen) et Proximus ont présenté le projet "Internet for all" ce lundi. Grâce aux subventions du gouvernement fédéral, l'opérateur télécom distribuera donc des modems et un abonnement annuel à des milliers de familles défavorisées, afin de combler ce qu'on appelle "la fracture numérique".

Le ministre De Sutter a elle-même remis le premier modem lundi lors d'une visite au centre d'apprentissage informatique Maks vzw à Anderlecht. Sur les 6 millions d'euros débloqués dans le cadre du paquet de mesures coronariennes pour lutter contre la fracture numérique, 1,2 million d'euros iront à l'Internet pour tous. Ainsi, 12 000 familles défavorisées de toute la Belgique recevront des modems, plus un abonnement annuel avec un volume de données mobiles de 40 gigaoctets par mois.

Risque d'exclusion sociale

À l'heure du télétravail, de l'enseignement à distance, de la quarantaine et de l'isolement, une connexion Internet est un lien essentiel pour les contacts sociaux et professionnels, avance la ministre De Sutter. "À l'heure du télétravail, de l'enseignement à distance, des quarantaines et des isolements, une connexion Internet est un élément clé pour les contacts sociaux et professionnels. En bref, pour pouvoir faire part de la société. 9 % des ménages belges ne disposent pas d'une connexion Internet à la maison et risquent donc l'exclusion sociale. Je me réjouis donc de ce projet 'Internet for All' lancé par Proximus, car il va permettre à des milliers de personnes supplémentaires de pouvoir participer, elles aussi, aux cours de 'Smartschool' ou aux réunions par Teams ou Zoom", a-t-elle déclaré.

"Chez Proximus, nous sommes déterminés à rendre les technologies digitales accessibles à tous les citoyens de ce pays, quels que soient leurs capacités physiques, leur situation économique, leur origine culturelle, leur éducation ou leur âge. Et cela commence par une connexion internet. Je suis donc reconnaissant envers toutes les équipes de Proximus qui, avec l'appui du gouvernement fédéral, ont réussi à mettre sur pied ce projet", a pour sa part commenté le CEO de Proximus, Guillaume Boutin.