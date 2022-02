Accueil Economie Entreprises & Start-up Les entreprises sont en bonne santé. Vraiment ? "Les chiffres sont trompeurs" Les aides publiques et la ponction dans les réserves ont maintenu les PME belges à flot en 2020. Pour Eric Van den Broel, directeur du service d’études de la société de conseils Graydon, les chiffres sur la situation financière des PME sont trompeurs. ©BELGA François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Quand, avec un peu de recul, on constate que la situation financière des PME a été plutôt bonne lors de la première année de pandémie, il y a de quoi être interpellé. Jugez plutôt : il y a eu beaucoup moins de faillites que prévu en 2020. Les dettes, surtout à court terme, ont sensiblement régressé (de 20 à 30 %). La rentabilité des capitaux propres et des ressources humaines s'est également améliorée, et pas dans des proportions modestes. Alors,...