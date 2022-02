Newpharma: "C'est paradoxal, nous n'arrivons pas à recruter dans une région où le chômage est de 25% chez les jeunes"

La plus grande pharmacie en ligne de Belgique continue sa croissance et "profite" d'une maturité rapide des achats en ligne liée à la crise sanitaire. Néanmoins, elle regrette être ralentie par le manque de main-d'oeuvre et questionne les choix politiques. Elle s'étonne également de la sortie de Paul Magnette sur l'e-commerce, malgré les investissements wallons dans le secteur.