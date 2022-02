Recharger sa voiture électrique : Bientôt 300 bornes disponibles dans les parkings souterrains d'Indigo en Belgique

En plus d'un abonnement de stationnement, les clients d'Indigo auront la possibilité d'acheter un abonnement de recharge, disponible dans tous les parkings de la société. Les premières stations de recharge ont été installées à Malines ce mercredi. Indigo va équiper tous ses parkings souterrains en Europe de bornes de recharge à l'usage des clients.

En Belgique, il y en aura environ 300 avant la fin de l'année. L'entreprise veut ainsi faciliter la transition vers la mobilité électrique pour les conducteurs. Si la plupart des parkings disposaient déjà de deux ou quatre bornes de recharge, Indigo prévoit également d'installer des installations de recharge supplémentaires dans les années à venir, en fonction de l'augmentation de la demande. La ville de Malines est la première à avoir sauté le pas, avec 60 stations de recharge supplémentaires dans les parkings souterrains d'Indigo. Une installation terminée d'ici la fin du mois.

Trois formules

Les utilisateurs peuvent choisir entre trois formules : "Park&Charge", où ils paient simplement leurs frais de stationnement et de recharge à chaque fois.

Ils peuvent également opter pour "Park&Zen", où, en plus des frais de stationnement, ils bénéficient d'un abonnement de recharge pour 69 euros, qui leur permet de recharger 300 kWh, soit environ 2 000 km de conduite.

La troisième formule est "Park&Open", qui permet aux utilisateurs de recharger leur voiture pour 89 euros par mois dans tous les garages Indigo d'Europe, même si les frais de stationnement doivent être payés séparément. "Park&Open" commencera le 1er avril 2022.

Indigo surveillera la fréquence d'utilisation des places de recharge réservées et en augmentera activement le nombre lorsqu'une capacité de plus de 20 % d'utilisateurs sera mesurée. Les clients qui n'ont pas utilisé leur forfait perdront leur surplus. Il ne sera pas transféré au mois suivant.

Premières bornes à Malines

Les premières bornes de recharge ont été installées à Malines ce mercredi, en présence du ministre flamand et détenteur du portefeuille Bart Somers (Open Vld). "D'ici 2029, toutes les nouvelles voitures devront être des voitures non fossiles", a-t-il déclaré. "Avec l'offre, nous devons toujours être en avance sur la demande. Lorsque les gens verront qu'il y a suffisamment d'installations de recharge, ils seront plus enclins à acheter une voiture électrique. En collaboration avec les villes et les municipalités, nous visons un point de recharge pour 100 habitants d'ici 2030."

"Actuellement, il y a 280 points de recharge sur le territoire de Malines. Ce mois-ci, 60 points supplémentaires seront ajoutés grâce à Indigo", déclare l'échevin de la Mobilité Vicky Vanmarcke (Open Vld). "D'ici 2030, nous voulons avoir 870 points de charge dans l'espace public. En tant que ville à croissance rapide et située au centre du pays, Malines vise à effectuer la transition vers les voitures électriques de manière durable et efficace. Le développement de bornes de recharge à des endroits stratégiques s'inscrit dans notre vision de la mobilité du futur proche. Nous sommes déjà la première ville centre en termes de nombre de points de recharge et nous continuerons à investir à l'avenir pour répondre à cette demande en forte croissance."