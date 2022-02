Envie de tout savoir sur les jobs étudiants? Infor Jeunes lance sa campagne Action Job Etudiant

Le réseau Infor Jeunes organise en février et mars sa campagne Action Job Étudiant, par le biais d'une soixantaine d'ateliers gratuits organisés partout en Wallonie, annonce-t-il mercredi.

L'idée est d'aider les jeunes à maitriser les clés pour postuler efficacement, les informer sur la législation afin qu'ils fassent valoir leurs droits et leur permettre d'entrer en relation avec des employeurs de leur région.

Les ateliers s'adressent aux jeunes âgés entre 15 et 26 ans. Ils se verront proposer une série d'exercices et de conseils en matière de rédaction d'un CV et/ou d'une lettre de motivation, ainsi que des simulations d'entretiens d'embauche. La législation leur sera expliquée et ils auront la possibilité de rencontrer des employeurs.

Le réseau met également à disposition un livret gratuit, disponible en ligne et contenant de nombreux conseils pratiques. Le site actionjob.inforjeunes.be propose aussi de l'aide.

Les centres Infor Jeunes de Wallonie sont présents à Ath, Nivelles, Couvin, Eupen, Hannut, Huy, Arlon, Malmedy, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, St-Vith, Tournai, Verviers et Waterloo.