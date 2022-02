La directrice commerciale de VOO prend la porte

VOO s'est séparé de sa directrice commerciale Cristina Zanchi, a appris l'agence de presse Belga auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information de Trends-Tendances (Vif/L'Express). Ce départ n'est cependant absolument pas lié au récent rachat de l'opérateur télécom d'origine liégeoise par Orange, par où était passée précédemment l'intéressée, assure cette source. Le CEO actuel de VOO, Christopher Traggio, va reprendre temporairement les rennes de la direction commerciale, en attendant qu'un successeur à Cristina Zanchi soit trouvé.

Cette Italienne est arrivée en Belgique en 2010. Elle avait dans un premier temps rejoint Orange Belgium, dont elle a été la directrice du segment consommateurs jusqu'en janvier 2020. Elle a ensuite pris les mêmes fonctions chez VOO durant l'été suivant, il y a un peu plus d'un an et demi.

En décembre dernier, Orange Belgium a annoncé le rachat de VOO. Lorsque les différentes autorités compétentes auront donné leur accord, dont la Commission européenne, la filiale belge du groupe français détiendra 75 % du capital de VOO moins une action, afin que Nethys, société-mère de l'opérateur liégeois, conserve sa minorité de blocage.