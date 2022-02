Malgré un ralentissement lors du dernier trimestre au niveau belge, les résultats globaux pour 2021 sont plus que positifs chez KBC.

Le bénéfice net de KBC décolle de 81 % en 2021 et dépasse la barre les 2,5 milliards d'euros

Le bancassureur KBC a dégagé en 2021 un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 81 % par rapport à l'exercice 2020, où il avait atteint 1,44 milliard, indique-t-il jeudi dans ses résultats annuels. Au dernier trimestre de l'année, le bénéfice net s'est élevé à 663 millions d'euros. Sur les trois derniers mois de l'année, le revenu total du groupe KBC a atteint 1,8 milliard d'euros, stable par rapport au précédent trimestre et en hausse de 5 % par rapport au quatrième trimestre 2020.

En Belgique, le résultat net du dernier trimestre s'est élevé à 486 millions d'euros, ce qui représente une diminution de 19 % en glissement trimestriel, précise le groupe. Ce recul est dû à l'effet combiné d'une diminution "des autres revenus nets, d'une hausse des coûts et d'une baisse significative des reprises de réductions de valeur sur crédits" par rapport au trimestre précédent, analyse le bancassureur. Ceci a été en partie contrebalancé par une hausse du résultat technique de l'assurance-vie - le troisième trimestre ayant été marqué par l'incidence des inondations de l'été - et une hausse des revenus nets (d'intérêts et de commissions).

Sur l'ensemble de l'année, les revenus du groupe ont progressé de 5 % par rapport à 2020.

L'année 2021 a également marqué une reprise nette après une année où d'importantes provisions collectives avaient été constituées en raison de la crise sanitaire (les provisions sont passées de 783 millions à 494 millions d'euros).

KBC vise, entre 2021 et 2024, un taux de croissance annuel "composé d'environ 4,5 % pour les revenus totaux et d'environ 1,5 % pour les charges d'exploitation (hors taxes bancaires)", indique son CEO, Johan Thijs. "Nous voulons en outre atteindre un ratio combiné inférieur ou égal à 92 %."

Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende brut final de 7,6 euros par action, portant le dividende brut total à 10,6 euros par action.