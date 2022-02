Le secteur de la mode estime qu'il ne constitue pas un lieu de contagion plus important que les cafés et restaurants.

Les magasins de mode déçus de ne pas pouvoir se passer du masque : "Les clients ont plus envie de se trouver des nouveaux vêtements quand ils peuvent le faire sans masque"

Le secteur de la mode est déçu que le port du masque soit encore imposé dans ses magasins. Mode Unie estime que les enseignes de vêtements ne constituent pas des lieux de contagion plus importants que les cafés et restaurants. Les clients de l'horeca ne seront pourtant plus tenus de porter un masque dans une semaine, à l'occasion du passage au code orange du baromètre corona, annoncé vendredi par le Comité de concertation.

"C'est très calme actuellement dans les magasins de vêtements et les bulles sont toujours respectées lorsque les clients font leur shopping, contrairement à ce que l'on peut voir dans l'horeca", pointe Isolde Delanghe, directrice de Mode Unie, la filiale d'Unizo pour les indépendants actifs dans le commerce de mode.

Redémarrer les ventes

La levée du port du masque aurait en outre permis un véritable redémarrage de l'activité. "Lorsque le masque avait été abandonné en octobre, le secteur avait immédiatement constaté une augmentation dans les ventes. Cela prouve que les clients ont plus envie de se trouver des nouveaux vêtements quand ils peuvent le faire sans masque. Maintenir une obligation à cet égard pour les clients est une occasion manquée pour les commerçants de donner un départ solide à la nouvelle saison des ventes après quatre saisons entachées du coronavirus."

Le SNI a de son côté salué la possibilité de faire du shopping sans limite de nombre de personnes.