Comment les bulles tirent les vins belges vers le haut : "La liste d'attente est de 4 à 5 ans pour recevoir sa première caisse de six"

Le Vignoble des Agaises (cuvée Ruffus) et le Domaine du Chant d'Eole sont les deux plus grandes productions de bulles de Belgique, mais aussi les deux plus grands vignobles du pays. La cuvée Ruffus a été le tout premier porte-drapeau des vins belges à l'international.