Comment va s'organiser la semaine de 4 jours ?

La Vivaldi s’est accordée sur la semaine de quatre jours, l’une des mesures les plus emblématiques de cette flexibilisation du marché du travail.

Un travailleur qui le souhaite aura ainsi la possibilité de prester son temps de travail hebdomadaire sur quatre jours au lieu de cinq. Le travailleur, sur base volontaire, pourra aussi opter pour un régime de travail hebdomadaire variable. Dans ce cas, il travaillera plus d'heures une semaine, et moins la suivante. Ce qui permettra en principe aux parents en garde alternée de mieux concilier vie privée et vie professionnelle.

Si le travailleur décide de travailler plus sur une semaine il ne pourra cependant pas dépasser la limite des 45 heures par semaine.

Pour les contrats de 40 h/semaine avec réduction de temps de travail, un horaire de 10 h/jour est prévu, "uniquement si une convention collective de travail est conclue et si les travailleurs ont des jours de repos compensatoire, en moyenne, les 38 heures doivent être respectées", précise le cabinet de Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'Économie et du Travail.

A noter cependant : l’employeur doit alors donner son accord ou motiver son refus.