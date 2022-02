Mazaro lève trois millions d'euros et lorgne désormais sur la Bourse de Bruxelles

L'année 2022 commence sur les chapeaux de roues pour Mazaro. L'entreprise belge vient en effet d'annoncer plusieurs nouvelles d'envergure, à commencer par une solide levée de fonds de trois millions d'euros. Un financement qui visera un objectif ambitieux, et c'est la deuxième annonce : l'introduction à la Bourse de Bruxelles de Mazaro.

"Dans la perspective de notre cotation sur Euronext Access, le placement privé a également été un succès et nous avons levé un total de 2 200 000 euros en plus du crowdfunding de 800 000 euros. Nous remercions tous les investisseurs pour leur confiance dans notre projet innovant. Ce n'est que le début. Nous sommes prêts pour l'avenir", commentait Filip De Mazière, CEO de Mazaro, par communiqué.

Du sang frais pour accompagner l'évolution

Enfin, Mazaro va accueillir deux nouvelles têtes au sein de son conseil d'administration, avec l'arrivée de Paul Matthijs (ex-Barco et CEO du groupe NIKO, représentant le groupe Vlerick) et Steven Waelbers (co-fondateur de The Kobi Company).

Le succès de la société basée à Destelbergen (Gand) vient de son développement "de transmissions révolutionnaires et brevetées pour tous les types de véhicules à moteur thermique et électrique", rappelle le communiqué. "Elles combinent un rendement interne exceptionnellement élevé, avec la capacité de maintenir à tout moment le moteur à combustion ou le moteur électrique sur sa courbe de rendement optimal. Cela permet de réaliser des économies d'énergie, d'émissions et de coûts inégalées, tout en optimisant les performances et le confort."

Mazaro collabore notamment avec McLaren, Ferrari, Liebherr et Case New Holland.