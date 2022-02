Alstom va recruter 150 personnes à Charleroi et Bruges

Le géant industriel français Alstom est à la recherche de 150 nouveaux employés en Belgique. Après une précédente campagne de recrutement en 2018, qui a fourni 200 nouveaux employés à Charleroi et 180 à Bruges, une nouvelle vague est à venir.

L'entreprise souhaite renforcer ses équipes à Charleroi avec plus de 100 nouveaux employés. Ils seront principalement impliqués dans la R&D, l'ingénierie et la gestion de projets pour les marchés nationaux et internationaux dans les divisions des systèmes de sécurité ferroviaire et de l'électronique de puissance. Dans le même temps, Alstom renforce également ses activités à Bruges avec quarante nouveaux emplois pour la fabrication des nouveaux trains de la série M7 pour la SNCB.

"Nous voulons embaucher de jeunes talents et des diplômés récents, mais aussi des experts et des professionnels seniors", déclare Bernard Belvaux, directeur général du Benelux. "Nous encourageons particulièrement les jeunes femmes ayant une carrière dans les STEM à rejoindre notre entreprise. (...) La R&D et le savoir-faire belges se reflètent dans de nombreux systèmes de mobilité dans le monde entier."

Alstom en Belgique emploie aujourd'hui 1 960 personnes à Bruxelles, Charleroi, Bruges et Malines. Vous pouvez consulter les postes vacants sur ce site.