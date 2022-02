Le Forem et dix de ses stagiaires chipent un record du monde original à la France

Comme le dit l'adage, les records sont faits pour être battus. Et une équipe du Forem vient de le mettre en pratique. Le Forem, service public de l’emploi et de la formation professionnelle en Wallonie, et dix de ses stagiaires viennent en effet de construire la plus grande truelle métallique du monde.

Pauline, stagiaire en soudure, en plein travail. ©Forem





"La truelle est en passe de figurer au Guinness World Records qui a déjà accepté le dossier. La truelle métallique wallonne dépasse de 10 cm de longueur et de 15 cm de largeur sa petite sœur française", indique le Forem, dont l'oeuvre atteint 3,5 mètres pour 290 kilogrammes. "Trois centres de formation du Forem se sont associés pour concrétiser le projet : les Centres de formation de Nivelles et Tournai et le Centre de Compétence Forem Pigments. Les techniques développées pour la création de la truelle font partie intégrante du programme de formation. C'est avec enthousiasme que dix stagiaires, huit hommes et deux femmes, ont participé à la concrétisation de ce record du monde."

Pour concrétiser le projet, plusieurs corps de métier auront été nécessaires. Des soudeurs pour la réalisation de la lame de 2,30 mètres, des menuisiers pour le manche en bois de frêne belge et des peintres industriels pour le sablage, la métallisation et la peinture.

Mettre en avant des métiers en pénurie (ou presque)

Au travers de cet exploit, l'objectif est également de donner de la visibilité à "des métiers techniques en demande de main-d'œuvre". L'initiative du projet vient d'ailleurs de l'association Gaston l'machon - le Géant rumois. Située à Rumes (Tournai), elle est surnommée le "pays des maçons", car la population active dans la maçonnerie y est "bien supérieure à la moyenne wallonne".

"Depuis huit ans, l'association recherchait un partenaire pour confectionner cette truelle, outil de base du maçon, jusqu'à venir frapper à la porte du Forem en décembre dernier. Source de motivation et d'apprentissage pour les stagiaires, ce défi a aussi permis de créer les premiers ponts entre ces futurs professionnels de l'industrie et de la construction", se félicite le Forem, qui précise encore que "la truelle géante sera exposée dans un espace public au sein de l'entité de Rumes".