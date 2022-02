Malgré la pénurie de puces, Umicore enregistre des revenus et des bénéfices records

Umicore, qui est spécialisé dans les matériaux de mobilité propre (catalyseurs, composants pour batteries...), a enregistré des revenus et des bénéfices record en 2021, et ce malgré les perturbations importantes dans la production automobile au second semestre de l'année en raison de la pénurie de semi-conducteurs, annonce le groupe mercredi par communiqué. Les revenus pour l'exercice complet ont augmenté de 22 %, à 4 milliards d'euros et l'ebit ajusté a augmenté de 81 % pour atteindre 971 millions d'euros.

"L'environnement exceptionnel des prix des métaux précieux a engendré un effet favorable supplémentaire à cette forte croissance sous-jacente et à cette performance opérationnelle, contribuant à hauteur d'environ 270 millions d'euros d'ebit ajusté par rapport à 2020", ajoute Umicore.

Le flux de trésorerie opérationnel est de 1,4 milliard d'euros, contre 603 millions d'euros en 2020.

Un dividende annuel brut de 0,80 euro par action, dont 0,25 euro a déjà été versé en août 2021, sera proposé lors de l'assemblée générale d'avril.

Umicore s'attend à nouveau à une solide performance sous-jacente en 2022 à travers toutes ses activités (Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling) "malgré l'inflation, à condition que les développements géopolitiques, la pandémie ou les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement n'engendrent pas d'importantes perturbations supplémentaires à l'économie ou aux opérations d'Umicore. En supposant que les prix actuels des métaux se maintiennent toute l'année, les bénéfices, en ce compris l'effet lié à la couverture stratégique, incluraient une hausse importante du prix des métaux précieux par rapport à 2020, bien qu'en dessous de la hausse de 270 millions en 2021", conclut le groupe.