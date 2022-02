Avec des pertes à hauteur de 101 millions d'euros en 2021, Lagardère termine à nouveau l'année dans le rouge

Malgré la reprise de ses activités et une réduction du déficit, Lagardère enregistre une perte de 101 millions d'euros en 2021

Le groupe Lagardère a réduit ses pertes à 101 millions d'euros en 2021 (contre 688 millions d'euros en 2020) avec des ventes en hausse de 15,6 %, grâce notamment à une reprise des magasins dans les gares et les aéroports, durement touchés pendant les confinements.

"Nous avons vécu une année exceptionnelle dans toutes les divisions", a estimé Arnaud Lagardère, le PDG du groupe, lors d'une conférence avec des analystes financiers. L'édition, avec le poids lourd mondial Hachette, a "bénéficié d'un marché florissant" et la distribution (magasin duty free et Relay) "est en très bonne forme, malgré les chiffres" affichés."Si le marché de la distribution rebondit, nous rebondirons aussi. Et si le marché ne rebondit pas", la branche maintiendra un niveau de rentabilité supportable, a-t-il expliqué.

Du côté des médias, le JDD, Paris Match et l'activité licences (magazine Elle) "se portent bien", a-t-il fait valoir. En revanche, Europe 1 "perd toujours de l'argent,beaucoup d'argent pour nous.Nous allons continuer nos efforts jusqu'à l'équilibre, ce qui ne sera pas demain", a-t-il prévenu."Nous nous attendons à ce que les audiences restent stables dans le meilleur cas, et continuent de se dégrader un petit peu dans le pire des cas.Cela prendra du temps mais nous avons du temps", et "nous restons optimistes" sur le redressement de la radio, a-t-il dit.

Du changement à venir au sein de Lagardère

Le groupe Vivendi contrôlé par Vincent Bolloré, qui détient environ 45 % de Lagardère, doit lancer dans les prochaines semaines une OPA pour acquérir le reste des actions du groupe fondé par Jean-Luc Lagardère.

Arnaud Lagardère soutient l'opération et a indiqué qu'il envisageait d'augmenter légèrement sa participation dans le groupe qui porte son nom."Je voudrais idéalement, si c'est possible car cela dépend des marchés, acquérir quelque chose comme 3 ou 4 % pour atteindre 15 % dans un futur proche", a-t-il déclaré.

Côté résultats, la branche distribution du groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 33,1 % en 2021, à 2,29 milliards d'euros. Mais celui-ci reste encore toutefois substantiellement inférieur à celui d'avant le coronavirus (-46,1 % par rapport à 2019).

L'activité d'édition a vu son chiffre d'affaires progresser de 9,4 % à 2,6 milliards d'euros (+7,3 % comparé à 2019). Dans les autres activités, qui comprennent le pôle médias, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,7 % à 242 millions d'euros (-15,2 % par rapport à 2019)

Globalement, et malgré la reprise observée en 2021, le chiffre d'affaires du groupe, à 5,13 milliards d'euros, reste inférieur de 26,5 % à celui d'avant la crise du coronavirus. Le résultat opérationnel est redevenu positif en 2021 (+249 millions d'euros, contre une perte opérationnelle de 155 millions d'euros en 2020).

Prenant appui sur cette amélioration, et celle du niveau de liquidité (supérieur à 2 milliards d'euros, selon le groupe), le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 0,5 euro par action.