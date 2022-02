Moderna ouvre un bureau commercial en Belgique

Le communiqué de presse ne mentionne pas le lieu d'implantation de la succursale belge, ni la date et le nombre d'emplois qu'elle générera.

La société de biotechnologie américaine Moderna prévoit d'établir une présence commerciale en Belgique, ainsi que cinq filiales commerciales au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède, a-t-elle annoncé jeudi. Le groupe renforce ainsi son "engagement sur le continent européen".

En Belgique, "la filiale assurera une présence locale pour soutenir la fourniture de vaccins et de produits thérapeutiques à base d'ARNm", précise Moderna.

Ni la date, ni le lieu de l'implantation ne sont mentionnés dans le communiqué. Le groupe indique toutefois "recruter activement une équipe afin d'établir une forte présence sur le marché".

Le pipeline élargi de Moderna comprend actuellement 40 programmes de développement, dont 25 sont en cours d'essais cliniques. "La société continue de mettre à jour sa stratégie Covid-19 afin de lutter contre les variants préoccupants tels qu'Omicron et de mettre au point de nouveaux vaccins et traitements pour toute une série de maladies et d'affections", explique-t-elle.

Le groupe pharmaceutique est présent dans 12 pays du monde entier et a annoncé son intention d'établir une présence commerciale dans dix autres pays d'Asie-Pacifique et d'Europe en 2022.