Grève à la Vlaamse Waterweg : un accord provisoire pourrait être établi ce vendredi

En raison de la grève spontanée du personnel de la Vlaamse Waterweg, il n'y avait pratiquement pas de navigation intérieure possible en Flandre ce jeudi.

Le mouvement de grève du personnel de la Vlaamse Waterweg, la société exploitant la plupart des voies navigables au nord du pays, a été suspendue jusqu'à vendredi matin, dans l'attente de l'approbation d'un accord provisoire conclu jeudi soir entre les syndicats et le cabinet de la ministre de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld), a rapporté Ilse Remy du syndicat ACV Public Services. L'accord provisoire doit encore être approuvé par le gouvernement flamand demain/vendredi. Les syndicats décideront ensuite de lever ou non définitivement les actions.

En raison de la grève spontanée du personnel de la Vlaamse Waterweg, il n'y avait pratiquement pas de navigation intérieure possible en Flandre ce jeudi. Le personnel s'est mis en grève en réaction au manque chronique de personnel: il estime que ce manque menace la qualité du service et la sécurité du personnel et des citoyens.