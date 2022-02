Proximus prévoit une nouvelle baisse de bénéfice d'environ 1 % en 2022

Proximus a clôturé l'année 2021 avec un " fort trimestre commercial ", qui s'est traduit par 53 000 clients supplémentaires pour les abonnements mobiles, 15 000 pour l'Internet et 14 000 pour la télévision.

L'opérateur télécom Proximus a enregistré une hausse de 2,4 % de son chiffre d'affaires sous-jacent domestique au quatrième trimestre de 2021, à 1.132 millions d'euros, annonce-t-il vendredi dans ses résultats trimestriels et annuels. Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise annonce être en phase avec ses prévisions, avec un chiffre d'affaires annuel conforme à celui de 2020. En enlevant la contribution de Mobile Vikings, le chiffre d'affaires domestique organique de Proximus a augmenté de 1 % au quatrième trimestre.

L'ebitda domestique s'est, lui, élevé à 382 millions d'euros, en baisse de 3,9 % par rapport au dernier trimestre de 2020. Proximus explique cette diminution par une hausse des coûts due à "l'inflation, le programme de transformation, l'augmentation des activations de clients, l'impact progressif de certains avantages octroyés au personnel et la mise en place de programmes".

Le dernier trimestre de 2021 a également vu une croissance au niveau de la clientèle avec 53.000 nouvelles cartes Mobile Postpaid, 15.000 nouveaux abonnements internet et 14.000 nouveaux abonnements télévisés.

A l'international, TeleSign et BICS affichent également une croissance de leur chiffre d'affaires, respectivement de 15,1 % et 9 %. Le chiffre d'affaires sous-jacent du groupe a grimpé de 3,8 % à 1.441 millions d'euros et l'Ebidta sous-jacent du groupe a atteint 409 millions d'euros, en baisse annuelle de 3,8 %.

Sur l'ensemble de l'année 2021, Proximus a suivi ses prévisions, avec un chiffre d'affaires domestique organique conforme à celui de 2020, à 4.347 millions d'euros, en recul de 0,2 % en glissement annuel.

Un dividende brut de 1,20 euro par action sera versé. Pour 2022, Proximus a l'intention de verser un dividende similaire.

Pour 2022, Proximus vise une croissance allant jusqu'à 1 % de son chiffre d'affaires (hors terminaux) et de son Ebidta sous-jacents domestiques. Il s'attend à ce que l'Ebitda du groupe recule d'environ 1 %.