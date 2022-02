Un gigantesque cargo transportant des milliers de véhicules, dont 1 100 Porsche, était en feu et à la dérive au large des Açores ce jeudi. Les 22 membres de son équipage ont toutefois été secourus.

Un navire transportant 1 100 Porsche et autres voitures de luxe en feu : "Ma Boxster Spyder est maintenant à la dérive au milieu de l'océan"

Un incendie s'est déclaré mercredi matin dans la cale du navire Felicity Ace, qui a quitté Emden (Allemagne) le 10 février dernier pour rejoindre Davisville (Rhode Island).

D'après le journal The New York Times, qui s'est lui-même renseigné auprès d'un site spécialisé dans la navigation, le cargo se trouvait à environ 300 kilomètres de l'île de Terceira dans les Açores (territoire insulaire du Portugal) lorsque les forces portugaises sont intervenues pour évacuer l'équipage.

Aucun sauveteur ni membre d'équipage n'a été blessé au cours de cette opération "hautement qualifiée et physiquement exigeante", au cours de laquelle un hélicoptère a transporté les rescapés sur l'île portugaise voisine de Faial.

Dans un communiqué de presse, une porte-parole de Porsche Cars North America a déclaré que 1 100 voitures de la société se trouvaient à bord, mais que le sort des véhicules était inconnu. Elle a encouragé les clients inquiets pour leur voiture à contacter leur concessionnaire...

The Drive, site Web consacré à l'automobile, a indiqué que le groupe Volkswagen estimait que près de 4 000 véhicules au total se trouvaient à bord, dont 189 Bentley.

Impossible pour l'heure de savoir quelle proportion de l'inventaire du cargo de 60 000 tonnes a été perdue, ni ce que les autorités comptent faire du navire sinistré. La compagnie maritime n'a pas pu non plus pu être jointe immédiatement.

Des voitures modèle unique

L'incendie survient dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement sont tendues en raison de la pandémie.

Matt Farah, passionné de voitures et rédacteur en chef de The Smoking Tire, attendait depuis le mois d'août sa Boxster Spyder 2022 métallisée, dont le prix est d'environ 123 000 dollars et qu'il avait faite personnaliser :"La meilleure voiture de sport de tous les temps, haut la main".

L'homme a hélas reçu des nouvelles décevantes : "Je viens de recevoir un appel de mon concessionnaire. Ma voiture est maintenant à la dérive, peut-être en feu, au milieu de l'océan." M. Farah a déclaré qu'un représentant de Porsche avait bien confirmé que sa voiture était sur le bateau, et s'était excusé pour le désagrément.

"C'était hier, et je n'ai pas entendu de nouvelles depuis", a-t-il commenté ce jeudi. "Je suis heureux que personne n'ait été blessé dans l'incendie et que tout le monde soit en sécurité, ce qui est la chose la plus importante. Je suis sûr que, quoi qu'il arrive, Porsche fera ce qu'il faut pour ses clients."