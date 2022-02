Lufthansa suspend des vols vers l'Ukraine à partir de lundi

Lufthansa va suspendre ses vols réguliers vers Kiev et Odessa à partir de lundi et jusqu'à la fin du mois de février, a annoncé samedi un porte-parole la compagnie aérienne allemande, au moment où les craintes d'une invasion de l'Ukraine par la Russie sont au plus haut.

"La sécurité de nos passagers et membres d'équipage est notre priorité première", a souligné le porte-parole en précisant que des vols restaient planifiés samedi et dimanche, pour permettre aux personnes qui le souhaiteraient de quitter le pays. La compagnie continuera à assurer des liaisons avec la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a-t-il ajouté.