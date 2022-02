Bruxelles Formation s'invite sur Minecraft, League of Legends et FIFA

Ce n’est sans doute pas une coïncidence. Au moment où le gouvernement s’accorde sur une réforme du marché du travail, incluant un train de mesures lié au droit à la formation, Bruxelles Formation lance une campagne pour sensibiliser les chercheurs d’emploi à la formation professionnelle et valoriser ceux qui s’inscrivent dans un tel parcours, en ce compris les formateurs eux-mêmes.

Plus largement, cette campagne est assortie d’objectifs secondaires tout aussi ambitieux comme créer un bénéfice émotionnel incitatif, rendre cet organisme d’intérêt public plus proche et plus facile d’accès, ou encore donner l’envie de découvrir les 300 formations gratuites qu’il propose.

"Gimmick" visuel facilement identifiable

Pour ce faire, Secondfloor, l'agence partenaire de Bruxelles Formation depuis 2020, s'est appuyée sur la plateforme de marque Fier de me former (fierdemeformer.brussels) qu'elle a remis au goût du jour et encapsulée dans une série d'annonces joliment signée "Faites de vous la personne la plus fière de vous."

Celles-ci reposent sur un gimmick visuel, accessible et facilement identifiable : les bras levés, symboles de fierté, de victoire et de réussite. Une gestuelle qui se déploie dans une multitude de médias : cinéma, radio, affichage, presse ou réseaux sociaux, avec notamment un volet de marketing d'influence sur TikTok.

Pour renforcer son empreinte auprès des publics plus jeunes, Bruxelles Formation et son agence n'ont pas non plus hésité à investir dans des dispositifs numériques encore peu exploités par les institutions publiques. En témoigne ce volet d'in-game advertising avec des vidéos de 20" et des annonces contextuelles dans des jeux en ligne populaires tels que Minecraft, League of Legends, Fortnite ou encore Fifa. C'est bien joué.