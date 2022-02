Quand les baraques à frites, Côte d'Or et Jupiler détrônent les plus grandes marques mondiales dans le cœur des Belges...

Le groupe international de consultance Kantar a diffusé récemment son étude annuelle relative au comportement des consommateurs et au positionnement des marques. Celle-ci montre que les consommateurs ont évolué durant la crise sanitaire et ont, vis-à-vis des grandes marques, des attentes différentes.

Isabelle Mérillou, qui dirige depuis peu la branche Kantar Insight Belgium, relève que les marques les plus fortes répondent désormais à des critères bien précis. Il faut que ces dernières aient du sens, des valeurs, une signification aux yeux des consommateurs et qu'elles répondent à la fois aux besoins et aux affinités de ces derniers, en marquant leur différence. "Les marques du quotidien les plus fortes peuvent ainsi établir une relation de confiance avec leurs clients".

Isabelle Mérillou note que l’étude révèle que les grandes marques internationales font ici la différence auprès des consommateurs. Le top 10 mondial reprend en effet, dans l’ordre, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tencent, Facebook, Alibaba, Visa, McDonalds et Mastercard. Ramené à la Belgique, ce classement des marques amène en tête Google, suivi par Côte d’Or, Proximus, Jupiler, Colruyt, Netflix, YouTube, McDonalds, Telenet et… les baraques à frites. Ces dernières s’inscrivant dans les critères identifiés par Kantar, avec un sens précis, une différence et une grande confiance inspirée. On parle bien de la Belgique.

Kantar a aussi publié dans la foulée une étude relative à la durabilité des marques, insistant sur le fait que cet aspect des entreprises est désormais un facteur répondant aux aspirations des consommateurs éveillés à ce sujet par les aléas de la crise Covid.