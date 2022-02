Vers une introduction en Bourse pour le constructeur Lotus ?

L'emblématique constructeur de voitures de sport anglaises Lotus réfléchit à une introduction en Bourse pour financer de gigantesques objectifs de croissance et ses investissements dans l'électrique, selon la presse britannique.

L'introduction à "plusieurs milliards de livres" aurait "probablement" lieu à la Bourse de Shanghai dès l'an prochain, mais les places de New York et de Londres n'auraient pas été exclues par le chinois Geely, qui détient majoritairement Lotus depuis 2017, assure The Times.

Lotus avait annoncé le mois dernier avoir réalisé en 2021 ses meilleures ventes en dix ans, avec 1 710 nouvelles voitures vendues. Le groupe vise une croissance ultra-rapide de sa production, comptant en particulier sur des modèles tout électriques fabriqués en Chine.

Il prévoit ainsi de vendre 100 000 véhicules d'ici 2028 grâce à une nouvelle division basée à Wuhan (centre de la Chine) qui fera notamment des SUV électriques, selon le Financial Times, qui cite Matt Windle, directeur général de la marque. C'est cette entreprise qui ferait l'objet de l'introduction en Bourse.

Contacté, Geely a indiqué ne pas faire de commentaire et Lotus n'a pas immédiatement répondu.

Quatre nouvelles voitures électriques d'ici fin 2026

Le groupe Lotus avait lancé en août une filiale basée à Wuhan pour "accélérer l'innovation" dans les batteries, les moteurs électriques ou encore la "conduite intelligente" et construit dans cette ville une usine qui doit atteindre une capacité de production annuelle de 150.000 véhicules.

La marque avait détaillé à cette occasion ses prévisions concernant quatre nouvelles voitures électriques : un premier SUV pour 2022, un coupé quatre portes pour 2023, un autre SUV en 2025 avant une nouvelle sportive en 2026.

Ces modèles s'ajouteront à l'Evija, première voiture toute électrique de la marque, et à sa dernière voiture à essence, l'Emira, lancée cette année. Le constructeur a arrêté l'an dernier la production de ses emblématiques Elise, Exige et Evora.

Lotus avait annoncé fin janvier un accord de collaboration avec Britishvolt une entreprise qui prévoit une méga-usine de cellules de batteries pour véhicules électriques dans le nord-est de l'Angleterre.

Et l'entreprise avait signé début 2021 un accord avec Alpine, branche sport du français Renault, pour s'associer dans le développement de voitures de sport tout électrique.

Volvo Cars, propriété du chinois Geely, a fait son entrée en octobre dernier à la Bourse de Stockholm. Volvo et Geely doivent également introduire en Bourse en 2022 leur marque commune dans l'électrique, Polestar.